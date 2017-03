UE busca renovar mandato de Tusk

Bruxelas 09/03/2017 | 09h30

Os líderes europeus se preparam nesta quinta-feira para renovar o mandato do presidente do Conselho Europeu, o polonês Donald Tusk, acusado por seu país de "violar brutalmente" o princípio da neutralidade, em uma cúpula dedicada à unidade da União Europeia após o Brexit.

"Faremos todo o possível para que não seja votada hoje", declarou nesta quinta-feira o ministro polonês das Relações Exteriores, Witold Waszczykowski, à televisão privada TVN24, e "informaremos aos nossos sócios que a cúpula será ameaçada se for forçada uma votação".

Esta reunião de dois dias começará com uma tensão que pode ser prolongar para sexta-feira, quando os líderes europeus, reunidos sem sua colega britânica Theresa May, abordarem novamente seu futuro a 27, que deve ser modelado em uma cúpula em Roma no fim do mês por ocasião do 60º aniversário do projeto europeu.

Tusk parece ter garantido sua reeleição que, de acordo com um oficial do governo alemão, receberá um "apoio esmagador".

"Hoje, vamos tomar uma decisão sobre a reeleição para um novo mandato de dois anos e meio de Donald Tusk como presidente do Conselho Europeu. Considero sua reeleição um sinal de estabilidade para toda a União Europeia", declarou a chanceler Angela Merkel em um discurso ante o Parlamento alemão.

Mas uma fonte diplomática europeia se mostra preocupada com a imagem de divisão que pode ser passada, sobretudo se uma votação for forçada.

A maioria dos membros da UE apoiam sua renovação, que precisa do "sim" de ao menos 21 países que representem 65% da população, mas o governo conservador polonês, dirigido pelo partido nacionalista Direito e Justiça (PiS), a rejeita categoricamente e apresenta como candidato o eurodeputado Jacek Saryusz-Wolski.

Desde sua chegada ao poder, em outubro de 2015, o PiS intensificou suas críticas ao ex-chefe de governo liberal (2007-2014).

* AFP