UE e ONU organizarão conferência sobre a Síria no dia 5 de abril em Bruxelas

Bruxelas 06/03/2017 | 15h47

A União Europeia receberá em 5 de abril em Bruxelas uma conferência internacional co-presidida pelas Nações Unidas para discutir a ajuda à Síria, anunciou a chefe da diplomacia da UE, Federica Mogherini.

Esta conferência deve "apoiar os sírios no interior da Síria e nos países vizinhos", além de "encorajar fortemente o processo (de negociação) sob mediação da ONU", indicou Mogherini.

Também servirá para "avaliar as condições regionais nas quais uma ajuda poderá ser fornecida" após o fim do conflito, em caso de acordo de paz, explicou Mogherini durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas.

O conflito sírio entrará em 15 de março em seu sétimo ano, tendo feito mais de 310.000 mortos e milhões de refugiados.

A conferência de Bruxelas acontece após a realizada há um ano em Londres, durante a qual 10 bilhões de dólares em ajuda foram prometidos.

O Reino Unido, Alemanha, Catar e Kuwait co-presidem a reunião.

A Otan também organiza no início de abril uma reunião de seus 28 ministros das Relações Exteriores - que será a primeira do novo secretário de Estado americano Rex Tillerson.

E os chefes de Estado e de governo da UE também podem se reuni no dia 6 de abril para sua primeira cúpula destinada a preparar as negociações Brexit, após a eclosão do processo de divórcio por Londres, prevista para antes do final de março.

* AFP