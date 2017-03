UFSC é a sétima universidade entre as públicas do país com melhor nota do Índice Geral de Cursos do Inep

Avaliação do ensino superior 08/03/2017 | 19h29 Atualizada em

Santa Catarina tem poucos destaques nos indicadores do ensino superior divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Apesar de apresentar indicadores um pouco acima da média nacional, o Estado ainda patina em índices de alguns cursos e instituições. A boa notícia mais uma vez veio da Universidade Federal de Santa Catarina, que teve a sétima melhor nota do país no Índice Geral de Cursos (IGC) entre as universidades públicas. O indicador leva em consideração o desempenho dos estudantes, infraestrutura, formação dos professores e ainda indicadores da pós-graduação.

A instituição conseguiu nota de 4,0984 e atingiu o maior conceito. Considerando também as universidades privadas, a instituição cai para 18º colocação. É a única catarinense entre as 24 do país com conceito 5 (o indicador vai de 0 a 5). Para o reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancellier de Olivo, o bom resultado reflete um conjunto de ações dentro da universidade:

— A qualificação docente, todo mundo com titulação, os programas de mestrado e doutorado e o fato dos professores de pós-graduação também serem professores de graduação dá uma diferença gigantesca. Os alunos de graduação não estão só sala de aula, estão fazendo pesquisa, extensão. Isso que faz a diferença — defende.

Porém ainda há desafios, principalmente na infraestrutura e em cursos "que não apresentaram nota padrão. Nas notas do Enade, cursos como Design e Ciências Econômicas apresentaram conceito 2, considerado insatisfatório pela avaliação.

— É uma coisa que não caracteriza o padrão, mas mesmo assim tem que ter uma ação. Para ver se a questão de infraestrutura, corpo docente, motivação, temos que ver qual a questão que está pegando.

Outras instituições que se destacaram foi a Universidade Federal da Fronteira Sul, que aparece com a 33º melhor nota do ranking nacional das universidades públicas, e a Udesc, em 44º.



Entre os centros universitários, o Centro Universitário Unifacvest, de Lages, aparece com o melhor indicador catarinense e o segundo do país. Além disso, o curso de Ciências Contábeis da Unifacvest foi um dos únicos de SC com conceito máximo no Conceito Preliminar de Cursos (CPC), que avalia a qualidade dos cursos de ensino superior oferecidos por instituições privadas e públicas.

O reitor da instituição, Geovani Broering, diz que estão há cinco anos trabalhando para alcançar esse grau de excelência:

— No ano passado, já ficamos em quinto lugar do país entre os centros universitários do país. A expectativa para os próximos anos é de que nossos índices estejam ainda melhores. Não se constrói nota em um ano, é um processo.

Para o reitor, a capacitação de professores, laboratórios novos, biblioteca e salas de aula modernas e tecnologia de ponta sendo colocada à disposição dos alunos explicam os bons resultados da instituição que conta com 8 mil alunos e 43 cursos de graduação.





