Veja quais agências da Caixa em SC têm horário diferenciado para saque de contas inativas do FGTS

As agências da Caixa Econômica Federal vão abrir duas horas antes do expediente habitual na sexta-feira, 10, — quando inicia o calendário de saques para os nascidos em janeiro e fevereiro — segunda-feira, 13, e terça-feira, 14, para receber os trabalhadores que já podem sacar o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), obter informações sobre saldo ou confirmar o cadastro.

O atendimento, inclusive nas unidades catarinenses, está previsto para ter início às 8h da manhã nesses dias — exceto naquelas localizadas no interior de shopping centers. Já no sábado, 11, 1,8 mil agências também devem ser abertas, dessa vez das 9h às 15h (horário local), também para desafogar o início do cumprimento dos saques de contas inativas dos benefícios.

Veja neste link o horário de funcionamento unidade mais próxima de você no próximo sábado.

