Veja quais cinemas de SC terão pré-estreia de "Logan" nesta quarta-feira

Logan, terceiro filme solo de Wolverine, um dos principais personagens dos quadrinhos da Marvel, estreia nesta quinta-feira nos cinemas do Brasil. Em algumas cidades de Santa Catarina, haverá pré-estreia na noite desta quarta-feira. O longa é dirigido por James Mangold (Johnny & June, Wolverine: Imortal) e se passa em um futuro próximo, quando um cansado Logan (Hugh Jackman) cuida do doente Professor Xavier (Patrick Stewart) em um esconderijo na fronteira mexicana. Mas as tentativas de Logan de se esconder do mundo e de seu legado são interrompidos com a chegada de uma jovem mutante, perseguida por forças sombrias.



Confira a lista de cinemas e programe-se. Para comprar o ingresso on-line, basta clicar no nome da cidade:

Balneário Camboriú

GNC Balneário Shopping - 21h30 (legendado 3D)



Blumenau

GNC Neumarkt Shopping - 21h30 (legendado 3D) e 21h30 (legendado)



Cinépolis Norte Shopping - 20h, 20h30, 23h e 23h30 (dublado) e 21h e 23h59 (legendado)

Criciúma

GNC Nações - 21h30 (legendado) e 21h30 (legendado VIP)

Florianópolis

Cinespaço Beiramar - 21h30 (legendado)



Cinemark Floripa Shopping - 20h (dublado), 21h e 21h30 (legendado)

Cinesystem Iguatemi - 20h01 (legendado Cinépic), 21h (legendado VIP) e 22h01 (legendado)

Joinville

GNC Garten Shopping - 21h30 (legendado 3D)

GNC Mueller - 21h30 (legendado)

Lages

Cinemark Lages - 20h (dublado) e 21h (legendado)

São José

Cinépolis Continente Shopping - 20h, 20h30 (dublado), 21h, 23h, 23h30 e 23h59 (legendado)

Tubarão

Cine Show Farol - 21h01 (dublado) e 21h11 (legendado)

