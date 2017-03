Veterinários retiram 915 moedas do estômago de tartaruga

Bangcoc 07/03/2017 | 06h41

Uma tartaruga havia se transformado em um 'pequeno cofre vivo' na Tailândia até que os veterinários extraíram de seu estômago as 915 moedas que o animal havia ingerido no fundo do tanque em que as pessoas jogavam as peças de metal para ter boa sorte.

Ao longo do tempo, a grande tartaruga de 25 anos, chamada de 'Omsin' em tailandês, foi acumulando as moedas até que teve que passar por uma impressionante operação de sete horas para a retirada de cinco quilos de metal.

O quelônio em dificuldades foi enviado a Bangcoc, onde uma radiografia revelou o tesouro que carregava no estômago, com moedas de vários países.

"Havia 915 moedas em seu estômago e a retiramos uma por uma", disse à AFP Nantrika Chansue, do Centro Veterinário de Chulalongkorn.

"Ela está bem agora, mas terá que permanecer no centro por mais duas semanas", informou a veterinária.

A tartaruga viveu durante duas décadas em um parque público da província de Chonburi.

Os visitantes jogavam as moedas no tanque em busca de boa sorte ou uma vida longa, prática que agora os veterinários pretendem desestimular.

"Uma tartaruga pode viver até 80 anos e a superstição é que jogar moedas fará com que o interessado tenha uma vida mais longa", explica Rungroj Thanawongnuvej, decano da Faculdade de Veterinária de Chulalongkorn.

"Mas jogar moedas provoca um carma ruim porque é torturar um animal", concluiu.

* AFP