Zagueiro do Avaí quer time focado no segundo turno: "Tentar matar para não ter decisão"

O elenco do Avaí não quer saber de acomodação neste segundo turno do Campeonato Catarinense. A bola volta a rolar para o Leão da Ilha neste domingo, às 18h30min, diante do Criciúma, na Ressacada. Apesar de ter conquistado a primeira etapa do torneio, o discurso dos jogadores está em buscar também o primeiro lugar no returno. Se vencer a segunda metade do torneio, o time do Sul da Ilha seria campeão direto.

- Já que nós conquistamos essa situação de liquidar o campeonato, se vencermos o segundo turno temos que entrar com essa meta. Precisamos do segundo turno para sermos campeões, estão todos com esse pensamento. Vamos tentar matar para não ter a decisão - disse Betão.

O xerifão é um dos destaques da equipe de Claudinei Oliveira desde o ano passado. E, nesta temporada, está fazendo dupla de sucesso com Alemão. Com os dois em campo, o Avaí sofreu apenas dois gols. O Leão tem a defesa menos vazada do Estadual, com três tentos sofridos. No gol marcado pelo Inter de Lages na nona rodada, Betão e Alemão não estavam em campo, foram poupados.

- Vai ser importante começar com vitória. As formas de jogar das equipes vão mudar, vão querer sair mais para fazer pontos e pode ser favorável. Citar uma equipe só é complicado, nós vimos a evolução do Brusque, a força da Chapecoense, o Criciúma tem um grupo bom, o próprio Figueirense. Difícil citar um time, mas independente de quem seja, vamos ter que nos doar - completou o defensor.

