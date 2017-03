Zagueiro do Figueirense projeta vitória sobre o Metrô: "Confiança para o segundo turno"

Três pontos 03/03/2017 | 17h45 Atualizada em

Capitão do Figueirense desde que o técnico Márcio Goiano reassumiu a equipe, o zagueiro Bruno Alves sabe da importância de vencer o Metropolitano no confronto deste sábado, 16h, em Blumenau. Nesta terceira passagem de Goiano à frente do Furacão, o time ainda não ganhou, mas também não perdeu. Foram três jogos e três empates (Avaí, Tubarão e Paraná).

Na sexta colocação na tabela de classificação do Campeonato Catarinense, com 10 pontos, o elenco quer um resultado positivo nesta última partida do turno para entrar embalado na segunda metade do torneio.

- Vamos trabalhar, descansar para pegar o Metropolitano em Blumenau. Temos que buscar a vitória, independentemente de jogar dentro ou fora de casa. Jogo importante para dar confiança para começar o segundo turno - disse Bruno Alves.

O Metrô tem oito pontos e está na oitava posição na tabela. O time de Blumenau soma uma vitória, quatro derrotas e três empates.

