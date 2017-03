Zé Love passa por cirurgia e mira voltar a jogar pelo Figueira no início da Série B

Recuperação 06/03/2017 | 17h39 Atualizada em

Diagnosticado com uma hérnia de disco, o atacante Zé Love passou por uma cirurgia na noite do último domingo, em São Paulo. Segundo o próprio jogador, ele espera retornar a jogar pelo Figueirense em dois meses, quando começa a Segundona.



— Meu objetivo é retornar para o início da Série B, até porque tenho como meta neste ano ajudar a colocar o clube em seu lugar: a primeira divisão. Quero fazer uma grande competição com a equipe neste ano. Vou trabalhar forte, sem queimar etapas, para retornar 100% — disse o atleta via assessoria de imprensa.



Sobre a cirurgia, que foi na região cervical e com um certo grau de complexidade, ele comemorou o fato de ter conseguido resolver esse problema.



— Estou muito feliz por ter dado tudo certo na cirurgia. Só tenho a agradecer ao departamento médico do clube pela atenção nestes últimos dias. Esse problema estava atrapalhando muito meu rendimento em campo. Felizmente descobrimos logo isso. Não sou um jogador que costuma se lesionar e sempre quero estar em campo. Mas não dá para ficar lamentando. Agora é focar na recuperação para voltar com tudo e completamente recuperado — disse.



