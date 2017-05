Economia 22/05/2017 | 19h27 Atualizada em

O crescimento das exportações entre as empresas da região fez a Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú (Acibalc) passar a emitir Certificados de Origem Digital (COD) para todos os países que importam produtos brasileiros. O serviço começou a ser oferecido esta semana.



A Acibalc aposta no crescimento da demanda. Hoje, 40 empresas precisam do serviço nas duas cidades.