Acidente de ônibus deixa 17 mortos no sul do México

Um acidente de ônibus em Chiapas, no sul do México, deixou 17 mortos e 31 feridos no domingo (21). Segundo a Secretaria de Proteção Civil da região, o veículo caiu de um barranco de 90 metros de profundidade em Motozintla, perto da fronteira com a Guatemala.



A polícia de Motozintla informou que os passageiros eram integrantes de uma igreja que retornavam de um retiro espiritual na cidade de Pijijiapan, na costa de Chiapas.

As vítimas moravam nos municípios de Comitán, La Trinitaria e La Independencia, próximos à fronteira com a Guatemala.

A Polícia Federal de Caminos, que participa nos trabalhos de resgate, afirmou que o acidente aparentemente foi provocado por uma falha mecânica.

