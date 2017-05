Ações para arrecadação de agasalhos mobilizam blumenauenses

Solidariedade 08/05/2017 | 07h31

A proximidade do inverno e a queda nas temperaturas pode até comemorada por alguns em legendas de redes sociais, ansiosos pelos tempos de cachecóis e canecas com chocolate quente. Mas a chegada dos meses mais gelados do ano aumenta também a preocupação com o frio e os efeitos dele sobre a população mais vulnerável.

As campanhas do agasalho são tradicionais estratégias para ajudar a aquecer crianças, idosos, famílias mais carentes e moradores de rua. Em Blumenau, pelo menos quatro iniciativas estão em andamento, prontas para receber doações de roupas, calçados, cobertores e outras peças que possam ajudar os mais necessitados a passarem pela temporada de frio com a proteção — às vezes despercebida por alguns — que conferem casacos e cobertas.



Uma das ações é a Campanha do Agasalho do Sesc, iniciada no dia 2 com pontos de coleta em 26 cidades. No ano passado, foram arrecadadas 203,6 mil peças, distribuídas para 140 instituições sociais no Estado, beneficiando 83.242 pessoas. A promoção também terá palestras e oficinas sobre consumo consciente e uma edição do Cabide Sustentável em 3 de junho. No sábado, o sindicato dos contabilistas (Sescon) encerrou uma campanha feita desde março para arrecadação de peças de roupas de inverno na região.

Outra iniciativa é organizada pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). O secretário de Desenvolvimento Social de Blumenau, Oscar Guilherme Grotmann Filho, conta que o órgão começou a receber doações na última segunda e que a maior demanda é por roupas e calçados masculinos, já que a maior parte dos moradores de rua atendidos é composta por homens.



Apesar do foco nas ações do Centro Pop e do abrigo, ele destaca que outras ações de entidades e da iniciativa privada também são de fundamental importância para atender crianças, famílias e outros públicos ligados a associações da cidade.

— Normalmente a gente pensa que quem está mais assistido tem que fazer a parte dele, ou então jogamos para o governo e não vemos que somos seres interdependentes, precisamos uns dos outros — opina o secretário, que se mostra confiante em um bom número de arrecadações nas campanhas dos próximos meses.

SAIBA ONDE LEVAR AS DOAÇÕES

Campanha do Agasalho 2017 do Sesc

O que doar? Roupas (casacos, meias, agasalhos e calças), sapatos fechados, cobertores, mantas, luvas, cachecóis, em bom estado de uso.

Onde? Sesc em Balneário Camboriú (Avenida Central, 360, Centro), Sesc em Blumenau (Rua Dr. Amadeu da Luz, 165, Centro), Sesc em Brusque (Rua Arno Carlos Gracher, 211, Centro), Sesc em Itajaí (Rua Almirante Tamandare, 259, Centro), Sesc em Rio do Sul (Rua Engº Odebrecht, 500, Budag).

Quando? Até 30 de junho.

Campanha de arrecadação do Centro POP

O que doar? Artigos femininos e especialmente masculinos, como cuecas, camisas, calças e casacos.

Onde? Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP (Rua São Paulo, 2.265, Itoupava Seca).

Quando? As doações podem ser feitas o ano todo.

Quem vai receber? Usuários atendidos pelo Centro POP, além dos moradores do Abrigo Municipal de Blumenau (Amblu).

Campanha do Agasalho Colégio Excelsior

O que doar? Roupas (casacos, meias, agasalhos e calças), calçados, cobertores, mantas, luvas, cachecóis em bom estado de uso.

Onde? Secretaria ou recepção do colégio (Rua 11 de Junho, 158, Itoupava Norte).

Quando? Até 31 de maio.

Campanha do Agasalho 2017 Bela Vista Country Club

O que doar? Roupas (casacos, meias, agasalhos e calças), calçados, cobertores, mantas, luvas, cachecóis em bom estado de uso e fraldas geriátricas.

Onde? Secretaria do clube (Rua Anfilóquio Nunes Pires, 5300, Bela Vista, Gaspar).

Quando? Até 24 de junho.

Campanha do Agasalho 2017 do Diretório Acadêmico Clóvis Beviláquia (Daclobe), do curso de Direito Furb, e da Associação Beneficente Capítulo Vale do Itajaí

O que doar? Roupas (casacos, meias, agasalhos e calças), calçados, cobertores, mantas, luvas, cachecóis em bom estado de uso.

Onde? Daclobe (C-102), DCE do campus 1, 2 e 3, Centro Acadêmico de Odontologia, Centro Acadêmico de Nutrição, Fórum de Blumenau, Colégio Barão do Rio Branco, Colégio Sagrada Família, Colégio Energia.

Quando? Até 24 de junho.