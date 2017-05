Acusações dos EUA sobre crematório em prisão são "infundadas", diz governo sírio

Diplomacia 16/05/2017 | 09h45 Atualizada em

O governo de Bashar al-Assad classificou, nesta terça-feira (16), como "totalmente infundadas" as declarações dos Estados Unidos, que acusaram o regime sírio de usar o crematório de uma prisão para queimar os cadáveres de milhares de presos.



"Estas acusações são apenas o produto da imaginação desta administração e de seus agentes", declarou o ministério sírio das Relações Exteriores, segundo a agência de notícias estatal Sana.

Leia mais

Governo sírio rejeita supervisão da ONU durante aplicação de acordo no país

Síria rebate acusações da França sobre uso de armas químicas

Brasil pode enviar tropas à Síria? Saiba o que está sendo negociado



A chancelaria síria afirmou que sucessivos governos norte-americanos "fabricaram repetidamente mentiras e acusações" para poder justificar "políticas agressivas e intervencionistas" em outros países.

"Ontem (segunda-feira), a administração dos Estados Unidos lançou um novo roteiro de Hollywood desconectado da realidade, ao acusar o Governo sírio de (...) construir um crematório na prisão de Saydnaya".

O Departamento de Estado publicou, na segunda-feira (15), imagens de satélite que, segundo o órgão, corroboram as informações sobre os massacres realizados na prisão localizada ao norte de Damasco.

"No início de 2013, o regime sírio modificou um edifício no interior do complexo de Saydnaya para permitir" a construção de um crematório, em "uma tentativa de acobertar a magnitude dos assassinatos em massa ocorridos em Saydnaya", declarou Stuart Jones, subsecretário interino do Departamento de Estado para o Oriente Médio.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP