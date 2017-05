Adolescente de 14 anos é atingido por três tiros em Chapecó

Segurança 15/05/2017 | 11h16 Atualizada em

Um adolescente de 14 anos foi atingido com três tiros no final da noite deste domingo em Chapecó, no Oeste de SC. O crime ocorreu na Rua João Arthur Lara, no Bairro Pinheirinho, às 23h30min. Segundo a Polícia Militar (PM), a viatura encontrou o garoto ferido por disparos no abdômen, braço e na cabeça.

Ele estava consciente e falando normalmente, mas se negou a falar o nome do autor dos tiros. De acordo com a PM, o adolescente tinha passagens por receptação, tráfico de drogas roubo.

Tentativa de homicídio em Xanxerê

Em outra tentativa de homicídio, desta vez em Xanxerê, também no Oeste, um homem de 39 anos foi esfaqueado. Vilmar de Oliveira foi encontrado caído próximo a um muro com um ferimento profundo nas costas. Ele foi levado para o Hospital Regional São Paulo.

Segundo testemunhas, a vítima e o suspeito estava bebendo no local quando houve um desentendimento entre eles. O homem apontado como responsável pela facada foi identificado pela PM, que fez buscas mas não o localizou.