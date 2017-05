Agências da Caixa abrirão duas horas mais cedo nesta sexta-feira

Saques do FGTS 08/05/2017 | 20h03 Atualizada em

Os trabalhadores que começarão, nesta sexta-feira, a sacar valores das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terão horário de atendimento ampliado nas agências da Caixa.

Esta é a terceira fase de saque das contas inativas do FGTS. Outras duas já ocorreram, com cerca de 91% dos trabalhadores beneficiados realizando a retirada do dinheiro.



– A quantidade de trabalhadores beneficiados nesta fase corresponde a 25% do total previsto pela Medida Provisório 763 (que liberou os saques das contas) – afirmou a vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Deusdina Pereira.



Nesta sexta, todas as agências da Caixa abrirão duas horas mais cedo, às 8h. O mesmo horário se repetirá na segunda e na terça-feira. Às 6h, os setores de autoatendimento já podem ser usados para saques de valores mais baixos (confira abaixo). No sábado, algumas agências abrirão das 9h às 15h. Esses dias serão especiais para atender as demandas do FGTS.



Entre os dias 10 de março e 3 de maio, a Caixa registrou o pagamento de mais de R$ 16,6 bilhões relativos às contas inativas. O número de trabalhadores nascidos entre janeiro e maio que já sacaram alcançou 10,6 milhões de pessoas, equivalente a 91% do total inicialmente previsto (R$ 18,1 bilhões) e aproximadamente 84% dos trabalhadores (12,5 milhões), nascidos entre janeiro e maio, beneficiados pelos saques.







