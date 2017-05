Agenda: 14 eventos que ocorrem em  SC no final de semana

Dicas para sair 18/05/2017 | 18h00 Atualizada em

Confira uma seleção de eventos que ocorrem em Santa Catarina neste fim de semana:

FLORIANÓPOLIS



Show Zezé di Camargo e Luciano

Um das duplas consagradas da música sertaneja, os irmãos vêm a Floripa cantar os inúmeros sucessos da carreira.



Quando: sexta-feira (19), a partir das 23h

Onde: Fields (Av. Paulo Fontes, 1250, Centro, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 70 - pista unissex, 3º lote. À venda na Fields ou online no Ingresso Nacional.



Duca Leindecker

Duca foi líder do grupo Cidadão Quem, fez dupla com Humberto Gessinger no Pouca Vogal e seu último trabalho gravado é o disco solo Voz, Violão & Batucada. Agora, ele reúne todos as fases de sua carreira neste show acústico.

Foto: Edu Defferrari / Divulgação

Quando: sábado (20), a partir das 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa - CIC (Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica)

Quanto: a partir de R$60, disponível no Blueticket. Desconto de 50% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.

Espetáculo Protocolo Elefante, do grupo Cena 11

O Festival Internacional de Dança Contemporânea movimenta Florianópolis entre 20 e 27 de maio com 20 convidados, 11 trabalhos em cena, oficinas, mostra de fotografia, cinco diálogos, lançamento de livro e videoarte, homenagem e mostra de videodança. Abertura será com Protocolo Elefante, do Cena 11 Cia. de Dança.

Quando: sábado (20), às 20h

Onde: Teatro Pedro Ivo (Rodovia SC-401, 4.600, Saco Grande, Florianópolis)

Quanto: gratuito (ingressos disponíveis uma hora antes do espetáculo)

Visita guiada à exposição Iconografia 344

Visita guiada e recital estão na programação dos últimos dias da mostra Iconografia 344. A exposição, com curadoria do médico Ylmar Corrêa, reúne obras e documentos raros jamais expostos sobre a Vila de Nossa Senhora de Desterro e a atual Florianópolis. A exposição termina dia 1º de junho.

Últimos dias da mostra "Iconografia 344" Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Quando: 20/5, 14h - Visita Guiada. 25/5, 19h - Recital com Rodrigo de Haro

Onde: Fundação Cultura Badesc (Rua Visconde de Ouro Preto, 216, Centro, Florianópolis)

Quanto: gratuito

Jam Session Botequim Floripa

O músico João de Paula, 40 anos de carreira, convida colegas como Márcio Pimenta e Tábata Duarte para uma jam session entre artistas cegos e não cegos. Haverá também apresentação de dança sobre rodas.

Quando: sábado, a partir das 20h

Onde: Botequim Floripa (Avenida Rio Branco, 632, Centro)

Quanto: há cobrança de couvert artístico.



A Liga 6 anos + FTampa

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

O coletivo A Liga se tornou conhecido pelas apresentações irreverentes e com muita interação. Nestes 6 anos de estrada já tocaram nos maiores clubes e festivais do país.

Quando: sábado, a partir de 14h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, S/N , lote 03 / Jurerê Internacional)

Quanto: a partir de R$50 (feminino) e R$70 (masculino). Disponíveis no Ingresso Rápido. Desconto de 20% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.



Sound in da City

O evento que já é conhecido em Floripa vai para sua segunda edição em frete ao CIC, com parte do setlist garimpado no acervo de raridades em discos de vinil do Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC).

Quando: domingo (21), a partir das 16h

Onde: Jardins do Centro Integrado de Cultura - CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica)

Quanto: gratuito

EM TODO O ESTADO



Circuito FAM de Cinema

A partir do dia 20, o Circuito FAM de Cinema vai exibir em 28 cidades de Santa Catarina os filmes vencedores do 20º Florianópolis Audiovisual Mercosul. São cinco programas diferentes com os longas eleitos pelo Júri Oficial e Popular no FAM do ano passado, entre eles 5 x Chico, o Velho e sua gente.

Quando: de sábado (20) a 25 de maio

Onde: Florianópolis, Araranguá, Balneário Camboriú, Brusque, Caçador, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Ibirama, Imaruí, Imbituba, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Laguna, Palhoça, Rio do Sul, Salto Veloso, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, São Miguel do Oeste, Tijucas, Tubarão, Urubici, Videira e Xanxerê. Confira a programação completa aqui.

Quanto: gratuito.

Festival Internacional de Teatro de Animação

O Fita Floripa chega a 11ª edição com programação em seis cidades. Serão apresentados espetáculos de teatro de animação de companhias de todo o Brasil.

Quando: 20 a 27 de maio

Onde: Florianópolis, Balneário Camboriú, Biguaçu, Joinville, São José e Siderópolis

Quanto: valores ainda não divulgados.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Bruno Moritz

O acordeonista apresenta o show Imersão. O formato é intimista: a plateia fica no palco, ao redor de Moritz e de sua banda.

Quando: quinta-feira (18), às 20h

Onde: Teatro Municipal Bruno Nitz (Avenida Central nº 50, esquina com a Rua 300, Centro

Quanto: gratuito (ingressos devem ser retirados na bilheteria do Teatro uma hora antes do show).

BIGUAÇÚ

Foto: divulgação / Divulgação

Rock'n Camerata

A Camerata Florianópolis parabeniza os 184 anos de Biguaçu com um de seus shows mais conhecidos, em que interpreta clássicos do Rock.

Quando: quinta-feira (18), às 20h

Onde: Teatro Municipal Bruno Nitz (Avenida Central nº 50, esquina com a Rua 300, Centro

Quanto: gratuito

CAMBORIÚ

Steve Aoki

Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

Um dos nomes mais conhecidos da EDM (Eletronic Dance Music), famoso por suas performances criativas, o DJ estará pela quarta vez no clube do litoral norte.

Quando: sábado (20), a partir das 23h

Onde: Green Valley (Rua Antônio Lopes Gonçalves Bastos, 1083, Rio Pequeno)

Quanto: a partir de R$ 55 (feminino) e R$ 75 (masculino). Disponíveis no Ingresso Nacional. Desconto de 20% para sócios do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado, na Green Valley Store

ITAJAÍ



Espetáculo O Patinho Feio, o Gato Desgrenhado e as Galinhas Vesgas do Mundo

A Téspis Cia. de Teatro estreia este novo espetáculo, que é uma releitura do clássico O Patinho Feio, e explora o potencial de significados que a história original apresenta.

Foto: Julian Cechinel / Divulgação

Quando: dias 20, 21, 27 e 28 de maio, sendo sábado às 19h e domingo às 16h e 19h

Onde: Itajaí Criativa - Residência Artística (Rua Dr. Pedro Ferreira, 222, Centro, Itajaí)

Quanto: R$30

CRICIÚMA E FLORIANÓPOLIS



On the Rock

Em nova fase, o ex-líder do RPM Paulo Ricardo apresenta turnê On The Rock em Criciúma e Florianópolis. No palco, o cantor mostra seu lado instrumentista e repertório baseado no rock em formato intimista.

Paulo Ricardo em formato mais intimista Foto: Isabella Pinheiro / Divulgação

Quando: quinta (18) em Florianópolis e sábado (20) em Criciúma

Onde: Teatro Ademir Rosa (CIC) (Av. Irineu Bornhausen, 5.600, Florianópolis) e Teatro Elias Angeloni (Av. Santos Dumont, s/n, Paço Municipal Criciúma)

Quanto: a partir de R$ 50, disponíveis no Blueticket. Sócios do Clube do Assinante têm 20% de desconto na compra do ingresso antecipado.



