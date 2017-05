Agenda da semana: confira 7 eventos pelo Estado  

Dicas para sair 22/05/2017 | 13h06 Atualizada em

Na música, a agenda desta semana tem jazz cigano, instrumentos improvisados, sertanejo e rock pesado. Também tem espetáculo com duas grandes personalidades dos palcos: Rogéria e Nany People. Confira seis eventos que ocorrem pelo Estado nesta semana:



FLORIANÓPOLIS

Exposições no MASC

O Museu de Arte de Santa Catarina (Masc) abre três diferentes exposições a partir desta terça-feira. Palavra em Movimento reúne caligrafias, colagens, instalações e objetos poéticos e outros trabalhos realizados nos últimos trinta anos pelo multiartista Arnaldo Antunes. Máquina Orquestra, de Roberto Freitas e O Grivo, que marca a primeira edição do Projeto Claraboia e uma mostra de fotografias e vídeos do acervo do museu também entram em exposição.



Quando: quarta-feira (24), às 19h (vernissage). Visitação de terça a domingo, das 10h às 21h, até 2 de julho.

Onde: Museu de Arte de Santa Catarina - MASC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica)

Quanto: gratuito.

Museu Musical

Foto: Rafael Bortoluzzi / divulgação

Novo projeto da Fundação Cultural de Cultura (FCC), dá seu primeiro passo com o jazz manouche (jazz cigano) de Mauro Albertt. Acompanham os músicos Nani Lobo (contrabaixo), Pedro Couto (violão rítmico) e Gabriel Fortunato (sax e clarinete).

Quando: quinta-feira (25), a partir das 18h30

Onde: Jardins do Palácio Cruz e Sousa (Praça XV de novembro, 227 - Centro)

Quanto: gratuito.

Festival Gambiarra Instrumental

Encontro para apresentações, oficinas e troca de ideias sobre instrumentos musicais feitos com materiais alternativos ou objetos não convencionais utilizados para fazer música.

Quando: quinta-feira (25), às 19h30min

Onde: Museu da Imagem e do Som - MIS/SC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica)

Quanto: gratuito.

FLORIANÓPOLIS

Encontro das Divas

Foto: MONTAGEM SOBRE FOTOS DE MARCELO THEOBALD E DIVULGAÇÃO / Extra

Nada menos que a reunião de Rogéria e Nany People. As duas atrizes fazem um show divertido, com diversão, música e o brilho das luzes do palco e delas próprias.

Quando: quinta-feira (25) às 21h, em Itajaí, e sexta (26) às 20h30, em Florianópolis

Onde: em Itajaí, no Teatro Municipal de Itajaí (Rua Gregório Chaves, 111 - Fazenda); em Floripa, no Teatro Pedro Ivo (Rodovia SC 401, 4600 - KM 05)

Quanto: R$ 70, disponíveis no Blueticket. Em Itajaí, desconto de 50% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado. Em Floripa, o desconto é de 35%.

Gusttavo Lima, em Biguaçu

Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Ele, que viu sua música Balada (Tche tche re re tche) ser cantada por jogadores de futebol, celebridades e criancinhas fofas do mundo inteiro, apresenta o show de seu DVD 50/50.

Quando: sexta-feira (26), a partir das 23h

Onde: Centro de Eventos Petry (Rod. BR 101, Km 193)

Quanto: a partir de R$ 70. Disponível nos sites Blueticket e Minha Entrada. Desconto de 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado, pelo site Blueticket.

BLUMENAU

Matanza

Foto: Divulgação / Matanza

A banda nacional de rock que cultiva um público fiel e sempre tem shows lotados pelo país se apresenta no Vale do Itajaí.

Quando: sexta-feira (26), a partir das 23h

Onde: Centro de Eventos Petry (Rod. BR 101, Km 193)

Quanto: R$ 50, disponíveis no site Blueticket.

RIO DO SUL

Peça Flor de Calasbaixo

Foto: Divulgação / Divulgação

O espetáculo voltado ao público infantil conta a história da inauguração do Teatro Municipal da cidade de Calasbaixo. A peça tem referência à arte circense, utilizando a linguagem artística do tecido acrobático. A direção e adaptação é de Mariana Dorigatti Woritóvicz, concluinte do curso de Licenciatura em Teatro da Udesc.

Quando: hoje, às 19h30

Onde: Fundação Cultural de Rio do Sul (Rua Ruy Barbosa, 204, Budag)

Quanto: R$10 / R$5 (meia-entrada).

Leia também:

Protocolo Elefante: Cena 11 mostra o resultado do projeto homônimo que repensou os rumos da companhia



Roda-gigante de 30 metros é atração em shopping de São José



Veja a programação completa do FITA - Festival Internacional de Teatro de Animação