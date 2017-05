Além de futebol, Figueirense tem mais confiança, aponta lateral Dudu

Série B 16/05/2017 | 15h52 Atualizada em

Dudu aponta o Figueirense com confiança elevada e sedento pela segunda vitória seguida na temporada

O novo Figueira. Já era assim, simples, de definir o Figueirense antes mesmo da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, em virtude da quantidade de reforços do plantel. No entanto, chamar de ¿novo¿ ficou ainda mais fácil ante o que a equipe apresentou na estreia, a vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, fora de casa. Segundo o lateral Dudu, ainda não foi apenas a postura e os nomes em campo que mudaram.

— Tinha que virar a chave, pois no Catarinense não fomos muito bem. A chegada dos novos jogadores melhorou muito o elenco, principalmente a confiança do grupo. Eles chegaram querendo mostrar trabalho, e isso melhorou a qualidade e a confiança nossa. Precisávamos disso para iniciar bem a Série B — descreveu o atleta.

Além de moral elevada pela vitória, a equipe alvinegra ganhou condições para alcançar algo até então inédito na atual temporada: a sonhada sequência de vitórias. A próxima chance é às 16h30min de sábado, quando o Alvinegro recebe o Náutico no Orlando Scarpelli. Será o reencontro da equipe com o torcedor depois do Campeonato Catarinense.

— Muita ansiedade, temos que ter a cabeça no lugar. Demos um parâmetro do que pode ser o nosso time na Série B. A torcida pode confiar que nesse ano vamos ter muitas vitórias – comentou o jogador.



