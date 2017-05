Alemão gosta de atuação do Avaí, mas preferia "jogar mal e vencer"

Série A 22/05/2017 | 22h14 Atualizada em

Marquinhos tem chance no decorrer do jogo, e Avaí não consegue balançar as redes tricolores.

Marquinhos tem chance no decorrer do jogo, e Avaí não consegue balançar as redes tricolores. Foto: Rubens Chiri / Saopaulofc.net / Saopaulofc.net

Um gol no começo, outro no fim e desperdício das poucas chances que o adversário deu. Desta forma o Avaí perdeu para o São Paulo pelo placar de 2 a 0, na noite desta segunda-feira, em jogo que encerrou a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não foi uma atuação ruim, de acordo com o zagueiro Alemão. Porém, o defensor azurra trocaria a apresentação por três pontos – e assim o Leão não estaria na 17ª colocação.

— Acho que tivemos a primeira bola do jogo, no pé do Marquinhos, e eles chegaram ao gol em uma falha nossa. Criamos bastante e não conseguimos o gol. Acho que a equipe apresentou um bom futebol e não foi válido. Acho que não adianta jogar bem e perder. Poderíamos jogar mal e conseguir o resultado. Vamos seguir em frente, levantar a cabeça. É apenas o segundo jogo do campeonato – desabafou o defensor, na saída de campo, em entrevista à rádio CBN Diário.

O Avaí não conseguiu as jogadas de transição ofensiva para surpreender o adversário, sua proposta para o duelo. Restaram as bolas paradas, como se apresentaram ao longo do confronto. Os azurras não se encontraram no caminho oferecido pelo São Paulo, que venceu com gols de Lucas Pratto e Luiz Araújo.

— Começamos a primeira etapa aquém do que podemos. Pegamos uma equipe forte que impôs seu ritmo de jogo. Ainda conseguimos nos organizar no meio da partida, equilibramos as ações e não conseguimos o gol. Nossa intenção era de jogar fechadinho, jogar no contra-ataque. Acho que nosso time tem qualidade e precisa ter cabeça no lugar para conseguir a vitória – completou o goleiro Kozlinski.

O Avaí volta a jogar às 20h de segunda-feira. Na próxima semana, o Leão encara a Chapecoense, na Arena Condá. O Leão tem apenas um ponto somado em dois jogos e ocupa a 17ª colocação.



Confira mais notícias do Avaí.

Veja a tabela de classificação da Série A