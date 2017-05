Alemão projeta 19 "finais" e meta do Avaí pela permanência na Série A

Novidades 09/05/2017 | 16h27 Atualizada em

Alemão faz contas e planos para a Série A do Brasileirão com o Avaí

As finais do Campeonato Catarinense ficaram para trás. O Avaí se reapresentou aos trabalhos nesta terça-feira, depois do vice-campeonato estadual, e começou a pensar exclusivamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes das atividades na Ressacada, o zagueiro Alemão falou com a imprensa. A conversa foi a competição que está prestes a iniciar e o objetivo: a permanência na elite nacional.

No domingo, às 16h, o Avaí recebe o Vitória, na Ressacada. Conforme o pensamento do defensor, esta será a primeira das 19 decisões que a equipe azurra terá em seus domínios.

— São 38 jogos e 19 finais em casa. Então, primeiramente, temos de pontuar diante da torcida. Precisamos ser fortes em casa, fazer uma boa campanha. Esse grupo é forte, vai lutar do começo ao fim. Temos de atingir a pontuação para não cair, depois você pensa à frente. Não adianta pensar em metas altas e chegar em campo e não corresponder – projetou o zagueiro, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira.

O Avaí terá 57 pontos por disputar em casa. E nem precisaria de tanto para o objetivo primordial, conforme as contas de Alemão. Ele acredita que se o Avaí conquistar pelo menos 45 pontos pode ser o bastante para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e cumprir o dever na competição.

— Você pensa em 45 e 46 pontos, então cada jogo tem que ser uma final. Ano passado nem o mais otimista sonharia com o acesso e o Claudinei (Oliveira, técnico) falou quando chegou para não pensarmos na frente, e ir jogo a jogo. Sabemos que o Vitória é uma grande equipe, vem empolgado, mas sabemos que podemos conquistar os três pontos.

