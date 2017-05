Alerta: ondas de até 2,5 metros podem atingir o litoral catarinense

Previsão do tempo 23/05/2017 | 12h14 Atualizada em

Depois da ressaca que atingiu alguns balneários de Santa Catarina na última segunda-feira, entre eles Canasvieiras, em Florianópolis, o alerta segue vermelho para o risco de mar agitado nesta terça. De acordo com o meteorologista da RBS SC, Leandro Puchalski, a previsão é de ondas em torno de dois metros próxima da costa.



Moradores da praia de Itajuba, em Barra Velha, Litoral Norte do Estado, relataram via redes sociais a destruição causada pelas ondas.

Foto: Ana Claudia Maciel / Reprodução

Segundo a previsão para a navegação e pesca da Epagri Ciram, há possibilidade de ventos de 30 a 40 quilômetros por hora e ondas de 1,5 a 2 metros, com picos de 2,5 metros no litoral de SC, desde Laguna até Paranaguá (já no Paraná)

Além da atenção no mar, a Defesa Civil de Santa Catarina alerta para pancadas de chuvas e descargas elétricas nesta terça-feira nas regiões Oeste, Meio Oeste e Sul do Estado no decorrer da tarde e noite.

