Almir Gorges assume Secretaria da Fazenda após saída de Gavazzoni

Funcionário de carreira do governo do Estado, o auditor fiscal aposentado Almir Gorges será o novo secretário da Fazenda, após a. Gorges havia atuado como secretário-adjunto da pasta de 2011 até dezembro do ano passado, quando resolveu se aposentar para se dedicar ao Direito. O futuro secretário entrou em 1978 no governo e também já atuou como diretor de Administração Tributária.Almir Gorges tem 61 anos, é natural de Imbuia, no Alto Vale do Itajaí, e mora Timbó, no Médio Vale. Graduado em Direito e Administração, com especialização em Contabilidade, foi auditor fiscal da Fazenda por 39 anos.Ele implantou o Estado na Medida, programa lançado em junho de 2015 com o objetivo de modernizar e qualificar a gestão pública em Santa Catarina. Gorges também é referência nacional quando o assunto é ICMS. O livro dele, Dicionário do ICMS — O Seu Plantão de A a Z, está na 14ª edição.Ele retorna à secretária a convite do governador Raimundo Colombo, conforme a assessoria da pasta.