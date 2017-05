Amanhecer e anoitecer serão mais frios em Santa Catarina ao longo desta semana

A quase um mês do inverno 14/05/2017 | 15h14 Atualizada em

Características típicas de outono que vêm sendo observadas nos últimos dias, o amanhecer e o anoitecer com temperaturas amenas devem intensificar-se ao longo desta semana em Santa Catarina. A quase um mês do inverno, que se inicia em 21 de junho, as primeiras e últimas horas do dia serão de temperaturas baixas no Estado nos próximos dias. As informações são dos meteorologistas Leandro Puchalski, do grupo NC, e Marcelo Martins, da Epagri Ciram.

A condição descrita acima será mais acentuada nos Planaltos, Meio-Oeste e Oeste do Estado. Na segunda e na terça-feira, há, inclusive, chance de geada na Serra catarinense.

Para quem não gosta desse friozinho, a boa notícia é que o sol, que predominou em boa parte das cidades no Dia das Mães, continuará até a quarta-feira, 17, conforme garante Puchalski.

— Depois de um fim semana com a passagem de uma frente fria e a presença de um sistema de chuva com um ciclone no mar, a segunda-feira terá ar seco e frio deixando o dia com sol e nuvens em todo o Estado. Ele aparece até nas regiões onde o dia nasce com nevoeiro. Muitos catarinenses amanhecem com o frio, que vai dando espaço para uma tarde mais agradável entre 22ºC e 24ºC em boa parte das cidades — detalha.

A estabilidade do tempo será menor no Litoral: na porção Sul, na segunda-feira, existe a possibilidade de acontecerem chuviscos. No dia seguinte, haverá mais nuvens ao longo de toda a faixa litorânea, com risco de precipitação isolada à noite. Os ventos úmidos do mar prolongam a condição para a quarta e a quinta-feira nas cidades com praias.

Leia também:

Festival Brasil Sabor começa com descontos de até 50% em 60 restaurantes de SC

Mais de 115 mil catarinenses se vacinam no Dia D contra a gripe