Andrey Lehnemann: as 27 mães inesquecíveis do cinema

Ellen Ripley, do filme Alien, é uma das mães inesquecíveis do cinema

Há muitas repetições em listas de mães no cinema. E a resposta é a clássica: "não há mulheres suficientes na indústria cinematográfica norte-americana". Ou até há, mas as vozes são ofuscadas por ser ainda um ramo dominado por homens. O próprio gênero do terror sempre sofreu muito com isso nas primeiras décadas, pois as obras eram frutos de mentes masculinas intransigentes e misóginas, o que gerou naturezas narrativas diversas conforme os anos passaram. Entretanto, muitas heroínas se destacaram com o tempo e a mulher na indústria conquistou algum de seu merecido espaço (ainda que seja pouco).

No dia das mães, eu selecionei algumas das melhores mães que já passaram pelo cinema:

1. Mrs. Bates, Psicose

A famosa mãe de Norman Bates, que rendeu uma das maiores catarses cinematográficas, ao descobrirmos sua predominância na mente do psicopata.



2. Ellen Ripley, de Alien

A moça foi a única sobrevivente de uma nave que entra em colapso, lutou contra criatura temíveis e ainda deu à luz a um desses monstros.



3. Sarah Connor, Exterminador do Futuro

Não apenas cria o homem que defenderá a humanidade da invasão das máquinas, mas é o exemplo de força no segundo exemplar da franquia. Uma das melhores (e mais complexas) personagens femininas do cinema.



4. Nancy/Heather Langenkamp, A Hora do Pesadelo 7

Disposta a proteger seu filho do que lhe assombrou a carreira, na obra-prima metalinguística de Wes Craven, a atriz tenta esconder o pesadelo de si e Dylan, tornando-se a mãe/mulher super protetora que destoa da garota do primeiro filme.

5. Kathleen Bagby, Dear Zachary: A Letter to a Son About His Father

Num dos filmes mais tristes que já assisti, o documentarista Kurt Kuenne nos mostra a batalha de uma mãe com o assassinato de seu filho e as sequelas jurídicas que se somam.

6. Rosemary Woodhouse, O Bebê de Rosemary

A mãe do filho do demônio. Nada mais precisa ser dito.

7. Mãe, Boyhood

Durante 12 anos, Patricia Arquette vivencia quase por completo as inúmeras facetas de uma mãe que precisa ter uma carreira/criar seus filhos/ envolver-se romanticamente. O resultado é inesquecível.

8. Laura, O Orfanato

Laura não consegue viver sem saber o paradeiro de seu filho. A partir do seu desaparecimento, a personagem de Belén Rueda se torna o nosso caminho pelos ¿submundos¿ presentes na narrativa e sua busca incansável por paz.

9. Amelia, O Babadook

Desesperada pela ausência da figura paterna na sua vida e na de seu filho, Amelia embarca numa insana resistência ao personagem-título, que rende a sua aceitação final de protetora do lar. Fantástico.

10. Mãe, Mother – A Busca Pela Verdade

Outra mãe que não poupa esforços para chegar aos seus objetivos, a Mãe interpretada por Kim Hye-Ja nos insere na dor de ver seu filho acusado de um crime e sua busca pela inocência dele.

11. Sara Goldfarb, Réquiem para um Sonho

Burstyn na pele de uma obcecada mulher por aparências se esquece de sua saúde mental, ao passo que é a maior proximidade que tem com seu filho.

12. Hélène, Minha Mãe

Papel inesquecível de Isabelle Huppert no provocativo filme de Christophe Honoré, obra que trata o incesto como um perigoso jogo de controle.

13. Ms. Vorheen, Sexta-Feira 13

Muitos não lembram, mas foi a mãe de Jason que deu origem a franquia mais famosa do slasher. Para se vingar dos estudantes que deixaram seu filho, Jason, morrer, a Senhora Vorheen mata os monitores do acampamento Crystal Lake no primeiro filme.



14. Ms Potts, A Bela e a Fera

O bule de chá mais adorável e conhecido da Disney.



15. Joy "Ma" Newsome, O Quarto de Jack

Após viver por anos em cativeiro, a mãe de Jack usa suas últimas forças para dar uma vida de verdade ao filho. Ela, porém, não consegue.



16. Lorraine Baines, De Volta Para o Futuro

A mãe decidida de Marty McFly.

17. Chris MacNeil, O Exorcista

Ellen Burstyn outra vez. Aqui, ela faz uma mãe que percorre todos os caminhos possíveis, entre a fé e a ciência, para curar sua filha Regan.

18. Dr. Louise Banks, A Chegada

A personagem de Diane Keaton deixa Michael Corleone por se preocupar com a sua e, principalmente, a segurança dos filhos.



19. Val, Que Horas Ela Volta?

20. Becca Corbett, Reencontrando a Felicidade

Uma mãe tem que continuar vivendo, após perder o filho de 4 anos.



21. Lorraine Warren, Invocação do Mal

Mesmo continuando seu trabalho em proteger famílias de demônios, Lorraine nunca deixa de se preocupar com sua filha e sua família, o que leva ao clímax do primeiro filme (e do segundo).

22. Senhora Gump, Forrest Gump: O Contador de Histórias

Ainda que seu espaço em tela seja curto, Sally Field aproveita muito bem para demonstrar o amor incondicional pelo seu filho.

23. Amanda Cartwright, Terror nos Bastidores

24. Eva, Precisamos Falar Sobre o Kevin

Tilda Swinton dá vida a uma mãe que se sente presa aos laços da maternidade sem que quisesse isso na sua vida.



25. Ela, Anticristo

Na sua trilogia da Depressão, Lars Von Trier expõe as sequelas num casal que perde o filho, enquanto transa no quarto ao lado. O colapso de Charlotte Gainsbourg é marcante.

26. Kate, Tarde Demais

Uma mãe descobre que seu filho foi o autor de um massacre na sua escola.



27. Kee, Filhos da Esperança

Interpretada por Claire-Hope Ashitey, a mulher que dá luz ao primeiro bebê da civilização, após anos caóticos.



Outros filmes com mães memoráveis:

O Poderoso Chefão

Minhas Mães e Meu Pai

Pânico

Juno

Carrie

Quarto do Pânico

O Vencedor

Aquarius

Os Incríveis

O Chamado

A Dark Song



