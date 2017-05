Antes de palestra de Jair Bolsonaro, grupo faz protesto em frente a hotel de Florianópolis

Política 18/05/2017 | 15h04 Atualizada em

A palestra do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) no Hotel Majestic, no Centro de Florianópolis, levou um grupo de 30 pessoas a protestar em frente ao local no começo da tarde desta quinta-feira. Os jovens levaram faixas pedindo a saída do parlamentar da cidade e criticando suas opiniões referentes aos LGBTs, indígenas e negros.

A Polícia Militar (PM) estava no local com pelo menos 15 homens separando as pessoas que protestavam contra o deputado e os interessadas em participar da palestra do parlamentar. Os seguidores de Bolsonaro formaram uma grande fila desde o hall do hotel até a esquina da Beira-Mar Norte.

Mesmo com gritos e protesto, não houve confronto ou necessidade de intervenção da PM. O deputado chegou ao hotel somente perto de 14h30min. Ele não estava no local quando os manifestantes chegaram.

Bolsonaro faz na capital a primeira de quatro palestras em Santa Catarina durante essa semana.

Com informações de Roelton Maciel

