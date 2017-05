Antonio Gavazzoni deixa a Secretaria da Fazenda de SC

Política 22/05/2017 | 12h17 Atualizada em

Secretário do Estado da Fazenda de Santa Catarina desde 2013, Antonio Gavazzoni, deixou o governo do Estado nesta segunda-feira. A decisão ocorreu após uma conversa com o governador Raimundo Colombo (PSD) e o agora ex-secretário deve falar sobre a saída do cargo à tarde, em uma entrevista marcada com jornalistas catarinenses.

Gavazzoni deve anunciar que foi uma decisão pessoal, com apoio de Colombo e do presidente estadual do PSD, Gelson Merisio. Formado em Direito, ele deve atuar como advogado a partir de agora.

A saída do até então homem forte de Colombo no governo ocorre em meio à crise política nacional que também chegou a SC, com as citações do governador e do próprio governador em delação premiada de diretores da JBS. As acusações são de recebimento de propina no valor de R$ 10 milhões e os dois negam participação em qualquer crime.