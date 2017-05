AO VIVO: acompanhe a repercussão da crise no governo Temer e as ações da Lava-Jato nesta quinta

Política 18/05/2017 | 07h34 Atualizada em

Ainda que a classe política do país tratou, durante todo o dia, da possibilidade de Michel Temer renunciar nesta quinta-feira (18), o presidente fez pronunciamento, por volta das 16h, em que afirmou que não vai sair do cargo. O discurso foi feito um dia após a delação do empresário Joesley Batista.

Na quarta-feira (17), reportagem do jornal O Globo revelou que o controlador do frigorífico JBS entregou ao Ministério Público Federal (MPF) gravações nas quais registra pedidos de propina do presidente Michel Temer (PMDB), e do presidente nacional do PSDB, o senador Aécio Neves (MG).



Temer admitiu que se encontrou com Joesley no Palácio do Jaburu, em março, porém negou que tenha autorizado "qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça" de Cunha. Temer deve fazer pronunciamento ainda nesta quinta-feira.

Acompanhe, ao vivo, a repercussão da crise no governo Temer e as ações da Lava-Jato:

