AO VIVO: Lula presta depoimento a Moro em Curitiba nesta quarta-feira

10/05/2017

O depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sergio Moro começou às 14h18min desta quarta-feira (10). O líder petista chegou por volta das 13h45min ao prédio da Justiça Federal em Curitiba e caminhou junto à militância antes de entrar. Ele chegou à capital paranaense durante a manhã em um jatinho e reuniu-se com a ex-presidente Dilma Rousseff no Hotel Pestana.

O depoimento trata da acusação de que Lula teria recebido vantagens ilícitas da empreiteira OAS por meio de um triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, e também pelo armazenamento de bens depois que ele deixou a Presidência, entre 2011 e 2016. Neste processo, o primeiro da Lava-Jato em que o petista senta no banco de réus, Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.



Um esquema especial de segurança foi montado pelo governo do Paraná para evitar confrontos entre manifestantes e outras intercorrências. Há um bloqueio em um raio de 150 metros em torno do prédio, e apenas jornalistas credenciados e moradores da região puderam passar pelos policiais. A Polícia Militar (PM) do Estado cuida da segurança nas ruas ao redor do prédio da Justiça Federal, que é monitorado pela Polícia Federal.

