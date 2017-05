Aos gritos de "presidente", Bolsonaro é recebido por 200 pessoas em Florianópolis

Política 18/05/2017 | 11h01 Atualizada em

Deputado federal do RJ faz tour de palestras e eventos no Estado nesta quinta e sexta-feira

Deputado federal do RJ faz tour de palestras e eventos no Estado nesta quinta e sexta-feira Foto: Betina Humeres / DC

Cerca de 200 pessoas foram ao aeroporto de Florianópolis na manhã desta quinta-feira para recepcionar o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), que faz um tour de palestras e eventos em Santa Catarina até amanhã. Os presentes começaram a chegar por volta das 9h e portavam camisas e cartazes com os dizeres "Direita Santa Catarina", "Floripa está com o mito" e "Bolsonaro presidente". Havia também defensores de uma intervenção militar.



Por volta de 10h, o grupo foi comunicado por um agente da Polícia Federal de que o parlamentar desembarcaria por um portão na área externa. Nessa hora, começaram os gritos de "mito" e "Queremos Bolsonaro presidente". Enquanto aguardavam do lado de fora, os apoiadores do carioca pediram aplausos para Polícia Federal, para o juiz Sérgio Moro e se manifestaram a favor da prisão do ex-presidente Lula. Ao menos dez policiais militares foram deslocados para acompanhar a chegada do parlamentar.



O voo vindo de Brasília pousou no aeroporto por volta de 10h20 e Bolsonaro teve o primeiro contato com quem o esperava poucos minutos depois. Ele foi carregado nos ombros até uma espécie de palco improvisado. Estava acompanhado do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), e do deputado federal catarinense Rogério Peninha Mendonça (PMDB).

— Meus amigos de Santa Catarina, estou me sentindo como um político daqueles velhos tempos em que a gente se orgulhava do calor humano. O momento que a gente atravessa é um dos piores possíveis, mas eu acredito que desse lodaçal teremos um novo Brasil a partir de 2019 — afirmou.

O deputado federal está em Santa Catarina para uma série de palestras e entrevistas entre hoje e sexta-feira. Depois de Florianópolis, ele visitará Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau.

Leia também:

Upiara Boschi: Candidato a azarão em 2018, Bolsonaro faz turnê em SC



Bolsonaro passará por quatro cidades de SC entre quinta e sexta-feira