Apenas metade da população de risco se vacinou contra a gripe em Santa Catarina

Gripe A 12/05/2017 | 05h57 Atualizada em

A pouco mais de duas semanas do fim da campanha, sós metade dos catarinenses se vacinou contra a gripe. Para se aproximar da meta – vacinar 90% da população-alvo, o Estado aposta no Dia D que ocorre neste sábado, quando as salas de vacinação estarão abertas das 8h às 17h para atender os grupos que mais preocupam: crianças e gestantes, além de idosos, professores, doentes crônicos, entre outros.



O diretor de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive), Eduardo Macário, diz que a expectativa era estar com uma cobertura de 70% nesta época, já que a campanha iniciou no dia 17 de abril. Ele acredita que a redução no número de casos em relação ao ano passado, quando o vírus começou a circular precocemente, explica a baixa procura.

– Mesmo tendo poucos casos de hospitalizados e óbitos, há circulação de vírus e que pode aumentar a partir da semanas seguintes em função do frio. É importante lembrar que a vacina leva pelo menos 15 dias para começar a formar os anticorpos para defender o organismo do vírus da gripe – alerta.

>>> Veja todos os locais de vacinação contra a gripe no Estado <<<

A campanha segue até dia 26 de maio. A orientação é que os agentes de saúde dos municípios reforcem a busca e passem na casa de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários para incentivar a vacinação.

É o que Itajaí tem feito desde a segunda semana da campanha, quando identificou a baixa adesão. Mas o município ainda enfrenta dificuldades: apenas 38,5% dos integrantes de grupos prioritários se vacinaram.

Assim como no Estado e na maioria dos municípios, o maior obstáculo está na imunização de gestantes e crianças de seis meses a menores de cinco anos. A médica da Vigilância Epidemiológica de Florianópolis Ana Cristina Vidor pondera que a população costuma relacionar, equivocadamente, a vacinação aos idosos. Além disso, com os horários das salas de vacinação, muitos pais não conseguem levar as crianças.

Florianópolis está com cobertura de 46,9%, mas apenas 22% das crianças tomaram as doses. Na próxima semana, as unidades de saúde vão definir qual estratégia será usada para atingir os públicos mais críticos, como recorrer às escolas, a ligações telefônicas a moradores ou visitar residências.

Já em Blumenau, 56,8% do público-alvo se vacinaram, mas se não houver avanço amanhã, há chance de que seja ampliado o horário de atendimento nos ambulatórios gerais.



Dia D da Campanha contra gripe

Quando: amanhã

Horário: todas as salas de vacinação estarão abertas das 8h às 17h. Haverá postos volantes também

Quem deve se vacinar: crianças de seis meses até menores de cinco anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), idosos (acima de 60 anos), trabalhadores de saúde, professores, indígenas, detentos e funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis ou condições clínicas especiais



Leia também:

Santa Catarina registra oito mortes por gripe A em 2017