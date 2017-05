Após dois descensos, Joinville busca retorno à Segunda Divisão

Série C 13/05/2017 | 08h04 Atualizada em





Volante Renan Teixeira é ponto de apoio aos jovens e tem credibilidade com o torcedor Foto: Divulgação / Assessoria do JEC

Objetivo do clube: retornar à Série B

Participações na Terceira Divisão: 7

Campanha no ano: 27 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, 24 gols pró, 25 gols contra e aproveitamento de 45,7%

Atleta destaque: sua chegada ao clube foi sob desconfiança, mas passados os primeiros jogos Renan Teixeira ganhou moral pela aplicação em campo e sua liderança. Não à toa se tornou o capitão do JEC, conquistada ao natural. Junto de Lúcio Flávio, é o atleta do plantel com currículo mais respeitável. Ele já defendeu São Paulo, Atlético-MG, Atlético-PR e Sport, entre outros clubes. Tem credibilidade junto ao torcedor tricolor pelas entrevistas carregadas de sinceridade.

Quem saiu: Lucas Mota (lateral), Diego Viana (meia), Bruno Batata (atacante), Ciro (atacante) e Fabinho Alves (atacante).

Quem chegou: Lazio (zagueiro), Léo (lateral), Alisson Cassiano (meia), Chaveirinho (atacante), Eliomar (atacante), Everton Junior (atacante), Rafael Grampola (atacante), Thiago Alagoano (atacante).

Carlos Kila, superintendente de futebol

"Economizamos o ano inteiro, até o momento. E, agora, a prioridade é investir no futebol porque temos pela frente a Série C do Campeonato Brasileiro, para nós o grande objetivo do Joinville Esporte Clube na temporada. Precisamos chegar fortes, pois só o acesso nos interessa".



