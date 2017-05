Apresentados no Figueirense, goleiro Fábio e lateral Julinho miram o título da Série B

Confiança 18/05/2017 | 16h33 Atualizada em

A lista de reforços não para de aumentar no Figueirense. Nesta quinta-feira, mais dois jogadores foram apresentados no Estádio Orlando Scarpelli: o lateral-esquerdo Julinho e o goleiro Fábio. Os dois atletas estavam no futebol paulista, no Água Santa e no Ituano, respectivamente. Os jogadores foram apresentados pelo superintendente de Esportes alvinegro Carlos Arini.



- O Julinho é um jogador que estamos acompanhado, experiente, de muito força e velocidade. Espero que tenha todo o sucesso aqui. E o Fabio, mais uma vez tenho prazer de te apresentar, desejo um bom campeonato a ele e falo o que falei para todos os jogadores, que honrem esta camisa - disse Arini.

Aos 38 anos, o goleiro Fábio espera contribuir com o grupo com toda a experiência que adoquiriu em 20 anos de carreira. Ele agradeceu a oportunidade de poder vestir o manto alvinegro e ressaltou que o acesso é obrigação.

- Chego com uma vontade muito grande de ajudar e o Figueira, que tem que estar na Série A. O grupo que está sendo formado está ciente disso e na última semana de novembro a torcida pode ter certeza que vamos estar comemorando o acesso à Série A. É uma oportunidade ótima na minha carreira e vou lutar com unhas e dentes para conquistar o acesso e o título - acrescentou.

Já o lateral Julinho ressaltou na qualidade do elenco do Figueirense e disse acreditar na conquista do Brasileiro da Série B

- Os caras me receberam muito bem. O grupo é bom, temos jogadores muito experientes o o objetivo é ser campeão - completou o lateral.

Confira a ficha dos atletas.

Nome: Julio Cesar Machado Colares

Apelido: Julinho

Data de Nascimento: 21/03/1987

Local de Nascimento: Bagé (RS)

Posição: Lateral-esquerdo

Currículo

2007 – Juventude (RS) (categorias de base) e Guarany Bagé (RS)

2008 – Grêmio (RS)

2008/2009 – Charleroi (BEL)

2010 – Internacional de Santa Maria (RS)

2010/2011 – Gil Vicente (POR)

2011 – 14 de Julho (RS)

2012 – 14 de Julho (RS) e Ypiranga (RS)

2013 – Ypiranga (RS), Canoas (RS), Juventude (RS) e BOA Esporte (MG)

2014 – Juventude (RS)

2015 – Capivariano (SP), América (RN) e Portuguesa (SP)

2016 – XV de Piracicaba (SP) e Cuiabá (MT)

2017 – Agua Santa (SP) e Figueirense (SC)

Nome: Fábio Gonçalves dos Santos

Apelido: Fábio

Data de Nascimento: 19/09/1978

Local de Nascimento: São José dos Campos (SP)

Posição: Goleiro

Currículo

2002 – Jacareí (SP)

2003 – Osasco (SP) e Mogi Mirim (SP)

2004 – Inter de Limeira (SP) Adap Galo Maringá (PR) e Mogi Mirim (SP)

2005 – Mogi Mirim (SP) e Adap Galo Maringá (PR)

2006 – Adap Galo Maringá (PR)

2006/2007 – Marítimo (POR)

2008 – Guaratinguetá (SP) e Ponte Preta (SP)

2009 – Portuguesa (SP)

2010 – Portuguesa (SP) e Goiás (GO)

2011 – Oeste (SP), Criciúma (SC) e São Caetano (SP)

2012 – São Caetano (SP)

2013 – São Caetano (SP) e Botafogo (SP)

2014 – Atlético Sorocaba (SP) e Icasa (CE)

2015 – Ituano (SP)

2016 – Ituano (SP)

2017 – Ituano (SP) e Figueirense (SC)

