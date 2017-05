Atacante do Criciúma diz que foco é na vitória diante do Oeste: "Vamos lá em São Paulo buscar"

focado 17/05/2017 | 18h12 Atualizada em

Depois dos pontos perdidos em casa, o negócio é sacudir a poeira e focar na próxima rodada. No sábado, o Criciúma enfrenta o Oeste – SP, na Arena Barueri, em busca dos primeiros pontos na Série B deste ano. O atacante Caio Rangel, um dos destaques no setor ofensivo do Tigre, só marcou uma vez até agora, mas boa parte das jogadas de velocidade saem dos pés dele. Mais do que marcar gols, o objetivo dele é ajudar o Criciúma a vencer.

— Infelizmente estamos vindo de uma derrota, todos nos não esperávamos, mas agora é virar a chave e focar no novo adversário bastante difícil, o Oeste, mas vem trabalhando bem e esperamos a vitória. Vamos lá em São Paulo buscar o que nós precisamos — comenta o jogador.

Aos 21 anos, Caio sabe da cobrança que vem das arquibancadas, já que o Criciúma é um dos grandes times do Estado. Ele reconhece que o time tem criado muitas oportunidades de balançar a rede, mas que é preciso paciência na hora de finalizar. Os gols vão sair naturalmente, garante ele, e o Tigre vai voltar à elite.

— Eu me considero um jogador muito ofensivo, mas gosto também de participar da marcação. Corre no segundo tempo um pequeno desgaste, às vezes perde uma bola que não, mas nesse período de Série B vou tentar me preparar mais forte para não cansar tanto durante os jogos e ajudar o Criciúma a voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, que é a Série A — projeta.

