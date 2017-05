Atacante Marlyson renova e JEC fecha ciclo de contratações para a Série C

Brasileirão 23/05/2017 | 08h15 Atualizada em

Depois de ficar cerca de dez dias afastado do grupo principal do Joinville, o atacante Marlyson, destaque da equipe no Estadual deste ano, será reintegrado nesta terça-feira (23) com o anúncio da renovação do seu contrato. A diretoria do JEC marcou uma entrevista coletiva para esta terça-feira, quando dará mais detalhes da negociação envolvendo o atleta.



Extraoficialmente, a informação é de que Marlyson teve o contrato renovado por mais três anos.Com o acerto, a diretoria do JEC fecha o ciclo de contratações para a Série C do Brasileiro. Foram dez no total, incluindo o atacante Rafael Grampola, que estava no Bragantino e será apresentado no clube nesta quarta-feira. Nesta terça, quem se apresenta à imprensa são o atacante Ricardo Lobo e o meia Patrick.



Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br



Se o time ganha reforços, dentro de campo, os comandados de Fabinho Santos mostram serviço. Um deles é o zagueiroHenrique Mattos, que entrou no decorrer da partida contra o Volta Redonda-RJ, no domingo, e marcou o gol que selou o triunfo por 2 a 0 na Arena. Henrique deu entrevista nesta segunda-feira (22) no centro de treinamento do Morro do Meio e não escondeu a felicidade pelo gol e pela vitória.



– Foi bem importante essa vitória, e estrear em casa fazendo o gol é muito bom – disse Henrique, que substituiu o titular Max na partida de domingo.



Embora esteja na reserva no momento, Henrique não vê isso como um problema.



– É claro que todos querem jogar, trabalhamos para isso, e o sistema defensivo do Joinville tem se destacado nos últimos jogos. Tem sido uma briga boa lá atrás porque o nosso grupo é forte e tem jogadores de qualidade – afirmou.



Sobre o desempenho satisfatório do setor defensivo no ataque – dos quatro gols marcados na Série C, três foram de jogadores da defesa – Henrique credita isso aos treinos e à confiança da comissão técnica.



– A bola aérea é uma arma importante e está sendo bem explorada pela equipe. Nós trabalhamos bastante isso nos treinos com o professor Fabinho (Santos, treinador), tanto na parte defensiva, quanto na ofensiva, e os resultados estão aparecendo – explicou.



Para o jogo contra o Tupi, na sexta-feira, às 19h, na Arena, o técnico Fabinho ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Max, o volante Tinga e o lateral Alex Ruan. Todos deixaram o jogo de domingo machucados. O departamento médico do JEC dará informações sobre a recuperação de cada atleta nesta terça-feira.