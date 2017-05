Ataque contra sede de rádio e TV deixa dois mortos no Afeganistão

Terrorismo 17/05/2017 | 10h15 Atualizada em

Forças de segurança do Afeganistão chegam ao local do ataque, em Jalalabad

Forças de segurança do Afeganistão chegam ao local do ataque, em Jalalabad Foto: NOORULLAH SHIRZADA / AFP

Homens armados atacaram, nesta quarta-feira (17), a sede da Rádio e Televisão do Afeganistão (RTA) em Jalalabad, capital da província de Nangarhar, e mataram pelo menos duas pessoas. O tiroteio seguiu por mais de duas horas após o início da ofensiva, que ocorreu perto do quartel-general da polícia local.

O porta-voz do governo provincial, Attaullah Jogyani, citou um grupo de quatro criminosos responsáveis pelo ataque. No entanto, o número exato ainda é incerto. O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.



A reivindicação do ataque foi assumida por meio de um comunicado publicado pela agência de notícias Amaq, vinculada aos terroristas, e divulgada por canais jihadistas no Telegram.



Segundo o porta-voz da Polícia de Nangarhar, Hazrat Hussain Mashriqiwal, as forças afegãs mataram três membros do grupo extremista.

O secretário de Saúde, o médico Najibullah Kamawala, mencionou "14 feridos enviados aos hospitais" de Jalalabad. O edifício da RTA fica diante da sede do governo provincial e do quartel-general da polícia de Jalalabad.

Todas as avenidas próximas ao local foram bloqueadas. Testemunhas afirmaram que ouviram fortes explosões.

— Quando ouvi os tiros, consegui escapar, mas os meus colegas continuam presos no prédio — afirmou um fotógrafo da RTA que pediu para o nome não ser revelado.

— Não sabemos qual é o alvo exato, mas estamos respondendo ao ataque — disse Hazarat Hussain Mashreqiwal, porta-voz da polícia, cujo quartel fica a menos de 300 metros do local.

Foto: NOORULLAH SHIRZADA / AFP

Devastado pelo conflito entre forças do governo e rebeldes, o Afeganistão registrou a morte de 13 jornalistas no país, em 2016. Os combatentes talibãs, que iniciaram em abril a tradicional ofensiva de primavera, têm forte presença na província de Nangarhar, fronteiriça com o Paquistão.

A região também tem a presença de extremistas do Estado Islâmico (EI), que transformaram a região em base de retaguarda no Afeganistão.

Nas últimas semanas, as tropas afegãs, apoiadas pelas forças norte-americanas, executaram várias operações para expulsar o EI da região, durante as quais três militares foram mortos. O Pentágono prometeu expulsar o EI do país até o fim do ano.

Em abril, a Força Aérea americana lançou a bomba convencional mais potente da história e matou 96 integrantes do EI na região. A operação, no entanto, foi criticada por muitos analistas, para quem os talibãs, e não o EI, constituem a principal ameaça para a estabilidade e a paz no Afeganistão.

Os talibãs controlam ou disputam mais da metade do território com as forças governamentais. A situação empurra a Casa Branca e a Otan a reforçar a presença das forças ocidentais, que atualmente contam com 13,2 mil militares, incluindo 8,4 mil americanos.

*AFP