Autor de latrocínio confessa outro assassinato no Sul do Estado

Assassino confesso da jovem Francine da Silva Peres, 21 anos, em Balneário Arroio do Silva, no Sul de Santa Catarina, Marcio Salgado, 30 anos, admitiu ter matado outra pessoa na mesma cidade nos últimos dias. A confissão deste outro caso ocorreu durante depoimento ao delegado Marlon Bosse, responsável pela investigação do latrocínio que vitimou a estudante na tarde desta terça-feira.

Marcio disse a Bosse que foi contratado para assassinar um homem por dívida de tráfico de drogas. Policiais foram até a casa da suposta vítima e a encontraram morta dentro de casa. O autor não soube dizer, entretanto, o dia exato do crime. A Polícia Civil acredita que tenha sido no último domingo.

A vítima foi encontrada num dos cômodos da residência, onde havia forte odor por conta do tempo que o corpo ficou no local. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

Homem matou jovem durante assalto

Francine da Silva Peres, 21 anos Foto: Arquivo Pessoal / Facebook

A jovem estudante Francine da Silva Peres, também assassinada por Marcio Salgado, mas desta vez em um assalto, estava na casa de sua tia. Diariamente ela ia até lá tomar banho depois do trabalho para seguir até a faculdade, onde cursava Fisioterapia. Segundo o delegado Marlon Bosse, responsável pela delegacia de Arroio do Silva, Marcio confessou o crime.

No depoimento, disse que havia entrado na residência para fugir de alguém que lhe perseguia. Entretanto, para Bosse, o crime se configura como um latrocínio, quando há roubo seguido de morte.

