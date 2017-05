Autor do atentado em Manchester buscava "carnificina máxima", afirma primeira-ministra

Pronunciamento 23/05/2017 | 08h55 Atualizada em

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou que o autor do atentado de Manchester queria provocar o número máximo de mortes no show da cantora norte-americana Ariana Grande, na segunda-feira. O ataque provocou pelo menos 22 mortes e deixou 59 feridos.



— Sabemos que apenas um terrorista explodiu um artefato de fabricação caseira perto de uma das saídas do local, escolhendo deliberadamente o momento e o local para provocar uma carnificina máxima — disse May, nesta terça-feira (23), em Downing Street.

A primeira-ministra afirmou que a polícia acredita conhecer a identidade do autor do atentado, executado na Manchester Arena ao final de um show da cantora pop.

— A polícia e as forças de segurança acreditam conhecer a identidade do criminoso, mas neste ponto das investigações não podem confirmar seu nome — declarou.

Segundo May, as forças de segurança acreditam que o atentado foi cometido por apenas um homem, mas ainda investigam se ele atuava sozinho ou se fazia parte de um grupo. A primeira-ministra presidiu uma reunião urgente do gabinete de Segurança do país após o ataque.

Nesta terça-feira, May viajará até Manchester, no noroeste da Inglaterra, para observar os efeitos do que chamou de "um dos piores atos terroristas da história" do país. A primeira-ministra afirmou que o criminoso atuou "deliberadamente contra crianças e jovens que deveriam estar desfrutando uma das melhores noites de suas vidas".

May confirmou o balanço de 22 mortos e 59 feridos e disse que muitos recebem atendimento por "ferimentos que ameaçam suas vidas".

