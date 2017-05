Autor do gol do Avaí, Leandro Silva celebra volta por cima mesmo com o vice-campeonato

Decisão 07/05/2017 | 18h27 Atualizada em

Leandro Silva marcou o gol da vitória do Avaí em cima da Chapecoense, mas o resultado deu o título do Catarinense 2017 para o Verdão. Depois de deixar o Figueirense ele chegou com desconfiança à Ressacada, mas com boas apresentações se firmou como titular no time de Claudinei Oliveira.



— Tô feliz (pelo gol), mas trocaria qualquer gol por esse título. Não é se tratando de Avaí, mas pela minha volta. Dei a volta por cima, muitos desacreditaram. Queria ser coroado com um título, mas Deus sabe o que faz — disse Leandro Silva.



Sobre o apoio da torcida, que acreditou até o fim na equipe, Leandro Silva foi só elogios, assim como o desempenho dos companheiros.



— A torcida está de parabéns, veio de lá nos apoiar, fez a festa, e a gente deu o nosso máximo, mas não saímos com o título. Saímos felizes com o empenho de todos.



Foto: Arte DC / Ag. RBS