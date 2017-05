Avaí aguarda lateral Maicon para exames médicos nesta terça-feira

Tá chegando 22/05/2017 | 23h49 Atualizada em

O Avaí está bem próximo da assinatura de contrato com reforço de peso para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o presidente Francisco José Battistotti, as conversas com o lateral-direito Maicon, que defendeu Manchester City, Roma e Inter de Milão, estão tão adiantadas que o atleta passa a ser aguardado na Ressacada para exames e posterior assinatura de contrato.

— A última conversa que eu tive com o Maicon foi olho no olho, fio no bigode e ele disse que quando acerta, ele acerta. Esperamos que amanhã (terça-feira) ele vá fazer o exame médico e depois assinar o contrato. Ele deu a palavra para mim — afirmou Battistotti à rádio CBN Diário, depois do revés azurra para o São Paulo por 2 a 0.

O jogador está sem clube e estava no Rio de Janeiro mantendo a forma no Botafogo. A proximidade com a família, baseada em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, é um ponto a favor do Avaí para a vinda do jogador de 35 anos. Formado no Tigre, o lateral defendeu o Cruzeiro e desde o Mônaco construiu uma carreira de mais de 10 anos no futebol europeu. Maicon Douglas Sisenando disputou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira.

Com ele, o Avaí pretende elevar a experiência do plantel. Outro jogador com rodagem na Série A do Campeonato Brasileiro, por sinal, pode se juntar ao elenco azurra. Battistotti revelou que está em tratativas com o meia-atacante Thiago Ribeiro. O atleta de 31 anos defendeu São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG, e chegaria ao Leão emprestado pelo Santos.

— Vou com o Claudinei para Santos resolver algumas coisas com o Modesto (Roma Júnior, presidente do Santos), falar com ele e o Dorival Júnior. Na quarta-feira esperamos voltar a Florianópolis. O Modesto me disse que podemos fazer a parceria e a situação está com o Thiago Ribeiro, se ele aceita. O Dorival me disse que se depender dele, ajuda — explicou Battistotti.



