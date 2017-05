Avaí complementa elenco para tentar a permanência na Série A

Série A 13/05/2017 | 06h02 Atualizada em





Junior Dutra comanda o ataque azurra neste início de Brasileirão Foto: André Palma Ribeiro / Avaí FC

Objetivo do clube: permanência na Série A

Participações na Primeira Divisão: 9

Campanha no ano: 25 jogos, 12 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 32 gols pró, 23 gols contra e 56% de aproveitamento

Atleta destaque: Atacante moderno, Júnior Dutra tomou conta do comando de ataque do Avaí. O paulista de Santos dá mobilidade ao ataque, uma vez que não tem o perfil de ser o clássico centroavante, e ainda aparece pelos lados de campo e ajuda o sistema defensivo com a marcação ainda no campo de ataque. Fez sete gols nos 22 jogos em que esteve em ação até agora.

Quem chegou: Airton (zagueir), Diego Tavares (lateral-direito) e Wellington Simião (volante)

Quem saiu: ninguém.

Joceli dos Santos, diretor de esportes

¿Vamos lutar pela permanência e para ficar por pelo menos três anos seguidos na Série A, para que o clube cresça. Vamos com uma base montada da Série B, que se transformou na base que vem do Estadual. Ainda precisamos de peças de reposição, pelo grupo reduzido. Mas acredito muito que no início da competição vamos fazer grandes jogos, mesmo com o elenco como está neste instante. Agora é mais difícil que o Catarinense, porque é outra competição, em um nível completamente diferente. Porém, boto fé que faremos uma grande campanha, a partir de um bom começo¿.

Confira mais notícias do Avaí