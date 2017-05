Avaí de jogo da final do Catarinense será o da estreia no Brasileirão

Chegando a hora 11/05/2017 | 13h21 Atualizada em

Lateral Capa deve retomar função no lado esquerdo do time azurra

O Avaí virou a chave, trocou o Catarinense pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, ao que tudo indica, a mudança fica apenas na mentalidade – ao menos por enquanto. Isso porque o Leão da estreia na Série A deve ter a formação considerada titular no Estadual. No treinamento desta quinta-feira, o técnico Claudinei Oliveira demonstrou que a ideia é estrear na competição nacional com o 11 que iniciou o confronto com a Chapecoense, no primeiro jogo das finais do torneio regional.

Naquela ocasião, a formação azurra perdeu por 1 a 0 para o Verdão, em duelo na Ressacada. Novamente em sua casa, o Avaí deve enfrentar o Vitória com: Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Luan e Marquinhos; Romulo, Junior Dutra e Denilson. A única mudança do último compromisso, na Arena Condá, é o retorno de Capa ao lado esquerdo. No último domingo, ele estava suspenso por cartão vermelho e jogou João Paulo.

Conforme o volante Luan, a continuidade da escalação tende a ser positiva neste instante. O jogador acredita que a manutenção foi arma da equipe e pode ser novamente ante o Vitória, no domingo.

— Essa manutenção é importante. Fizemos um ótimo primeiro turno do Campeonato Catarinense justamente por conta da base da equipe do ano passado. No segundo turno caiu um pouco. Não é aceitável, mas normal. Agora é começar bem a Série A para conseguirmos o objetivo – descreveu o atleta, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

A escalação foi a utilizada pelo treinador Claudinei Oliveira no trabalho realizado no período da manhã, no Costão do Santinho. O Avaí ainda terá dois treinamentos antes da estreia no Campeonato Brasileiro, na sexta e no sábado. O primeiro compromisso na Série A está marcado para as 16h de domingo, contra o Vitória, na Ressacada.



