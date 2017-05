Avaí define preço dos ingressos conforme adversário na Série A

Campeonato Brasileiro 09/05/2017 | 21h32 Atualizada em

O Avaí comunicou o preço dos ingressos aos torcedores para a Série A do Campeonato Brasileiro. Haverá variação do valor conforme o adversário. O clube categorizou os times que irão enfrentar na Ressacada em três grupos. O acesso a um mesmo setor pode custar entre R$ 40 e R$ 60, conforme o rival da equipe mandante da Ressacada.

Os clubes adversários foram divididos em categorias A, B e C. Os da categoria A são: Atlético-PR, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. Na B estão Atlético-MG, Botafogo, Chapecoense e Cruzeiro. Na categoria C os clubes são: Atlético-GO, Bahia, Ponte-Preta, Sport e Vitória.

Para as sociais, o setor A, os ingressos custarão R$ 100, R$ 80 e R$ R$ 60 para as categorias A, B e C, respectivamente. Para os setores B e H (atrás das traves) e o de visitantes o valor é de R$ 60 (A), R$ 50 (B) e R$ 40 (C). Nas arquibancadas dos setores C, D e E o preço do bilhete será de R$ 80 (A), R$ 60 (B) e R$ 50 (C). Por fim, a área VIP custará R$ 120 (A), R$ 100 (B) e R$ 80 (C).

Conforme o Avaí, a ¿classificação leva em consideração a relevância do jogo e a quantidade de torcedores na partida¿.



