Avaí perde para o Flamengo no primeiro jogo semifinal da Copa do Brasil sub-20

O Avaí deu trabalho para o Flamengo, que não contou com a joia Vinícius Junior, agora no time principal, mas não conseguiu evitar a derrota. A equipe rubro-negra largou com vantagem na semifinal da Copa do Brasil sub-20 ao vencer os meninos do Leão por 2 a 0.



Lucas Silva fez um golaço de letra no primeiro tempo, no contrapé do goleiro Léo Lopes, abrindo o placar. Na etapa final o time azurra foi pra cima e criou boas chances com Lineker e Vitor, mas ou parou na trave ou nas boas defesas do goleiro flamenguista Gabriel. Nos últimos minutos, em um contra-ataque certeiro, Loran marcou o segundo gol rubro-negro.



A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, dia 25, às 19h, na Ressacada. O time azurra precisa vencer por 3 gols de diferença para avançar direto à final. O placar de 2 a 0 em favor do Avaí levo o jogo aos pênaltis.



