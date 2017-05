Avaí perde para Palmeiras, mas está na semi da Copa do Brasil sub-20

Base 10/05/2017 | 17h39 Atualizada em

O Avaí está classificado para as semifinais da Copa do Brasil sub-20. Na tarde desta quarta-feira, a equipe azurra perdeu por 3 a 1 para o Palmeiras, mas ainda assim ficou com a vaga na próxima fase. Isso porque o Leão ganhou do adversário por 4 a 1 no duelo de ida, semana passada, na Ressacada. O próximo adversário será o Flamengo.

A vantagem ao entrar no gramado do Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), foi ampliada ainda no primeiro tempo. Mesmo sem o atleta Maurício, expulso aos 26 da etapa inicial, o Avaí chegou as redes com Vitor. Porém, no primeiro tempo sofreu o gol do empate. O time mandante chegou a fazer mais dois na segunda metade do duelo, mas não foi o bastante ante os 4 a 1 azurra na semana anterior.

O adversário do Leão será o Flamengo. Nesta quarta, o clube carioca avançou depois do empate em 1 a 1 com o Bahia. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, os rubro-negros haviam vencido por 1 a 0.

