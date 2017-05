Avaí terá de minimizar falhas do Catarinense no Brasileirão, segundo o volante Luan

Série A 11/05/2017 | 16h01 Atualizada em

A dificuldade da competição, ante os gigantes do futebol nacional, pede um Avaí mais concentrado e menos suscetível às falhas. A pegada forte do começo do Campeonato Catarinense serve de modelo para este começo de Brasileirão pelos lados da Ressacada. Ante a competitividade da Série A, o volante Luan foi claro: o Leão não pode dar bobeira.

Um dos pontos cruciais, conforme o atleta, é não permitir a queda de rendimento que o conjunto azurra demonstrou na segunda metade do torneio. Depois de conquistar o primeiro turno e a vaga na final, o Leão não conseguiu manter a mesma batida: a Chapecoense foi a melhor equipe do returno e, ainda, obteve melhor campanha. O fato serve de exemplo.

— Não sei se houve acomodação, o que não é aceitável. Não podemos ganhar jogos em sequência no Campeonato Brasileiro e nos acomodarmos. Aprendemos com os erros. Devido a essa ¿caída¿ que tivemos, não pudemos evitar as finais (do Catarinense), jogamos e não conseguimos o título. Temos que começar bem e não deixar cair de maneira alguma – disse Luan, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Outra situação, segundo o jogador, é minimizar a quantidade e gravidade de falhas em campo, sejam elas coletivas ou individuais. Ante a qualificação dos adversário na competição nacional, em comparação aos enfrentados no Catarinense, qualquer deslize pode ser muito prejudicial ao Avaí.

— Todo campeonato é complicado e tem sua exigência. A Série A temos de errar menos do que no Catarinense, porque qualquer erro pode ser fatal.

O Avaí estreia no Campeonato Brasileiro às 16h deste domingo. O confronto ante o Vitória será na Ressacada.



