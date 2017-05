Balneário Camboriú terá novo espaço para cultura e arte em julho

Sempre bem-vindo 17/05/2017 | 14h30 Atualizada em

Um galpão de 500 metros quadrados no Bairro dos Estados, em Balneário Camboriú, está sendo transformado em espaço cultural. O Cineramabc Arthouse se propõe a ser uma casa artístico-cultural, com programação de cinema, teatro, música, dança, artes visuais e literatura, além de sediar oficinas e palestras. O espaço ainda está em obras e quem quiser apoiar o projeto, pode ajudar via financiamento coletivo até 8 de julho. As cotas são a partir de R$ 25 e as recompensas variam de um par de ingressos até uma antiga poltrona de cinema, que pertencia à tradicional sala paulistana Gemini. A inauguração do Cineramabc Arthouse está prevista para julho.



Foto: Cineramabc / Divulgação

A proposta, segundo o idealizador André Gevaerd, produtor do festival de cinema Cinerama BC, é que o local seja também ponto de encontro e de trabalho entre artistas, profissionais e empresários. O modelo é inspirado no Wynwood Art District, em Miami, e no Red Light District, em Berlim.

A Cineramabc Arthouse será dividida em áreas independentes e interligadas, com bar-café, espaço de coworking, estúdio, sala de finalização e produção, camarim, cinema com lotação para 40 pessoas e salão projetado para 200 pessoas sentadas ou 400 em pé.

Conheça mais sobre o projeto neste link. Quem quiser, pode apoiar via Catarse.