Banda Renato e seus Blue Caps faz show em Jaraguá do Sul

Sucesso há mais de 55 anos, a banda Renato e Seus Blue Caps faz show no próximo dia 9 de junho no Grande Teatro da SCAR, em Jaraguá do Sul, em apresentação única em Santa Catarina. Em Joinville, os ingressos já estão à venda na Ótica Diniz do Shopping Mueller.

A banda surgiu no subúrbio carioca da Piedade, em 1959, e famosos por hits como Menina Linda, Feche os Olhos, Até o Fim e Playboy.

O repertório do show em Jaraguá tem 27 músicas, começando com Não Te Esquecerei e fechando com Você Não Serve Pra Mim.

Para os joinvilenses que querem curtir o show sem se preocupar em dirigir, a dica é procurar pelas agências Bel-Turismo (telfone 3027- 7000), Cia do Turismo (telefone 3422-0040) e Olimpiatur (telefone 3461-1787) que estão agendando interessados em transporte para o espetáculo

Serviço

Show RENATO E SEUS BLUE CAPS

Dia 09.06.2017

Grande Teatro Scar – Jaraguá do SulIngressos:

Setor 1

Inteira: 160,00

Meia entrada: 80,00 (Idosos, professores e estudantes)

Setores 2 e 3

Inteira: 140,00

Meia entrada: 70,00 (Idosos, professores e estudantes)

Clube do Assinante: 30% de desconto sobre inteira (titular e acompanhante)

Pontos de Vendas:

Teatro SCAR Jaraguá do Sul47 32752477

OTICAS DINIZ – MUELLER JOINVILLE 47 30293472

www.ticketcenter.com.br