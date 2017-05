Barco colide em pedra e pescadores são resgatados às pressas no mar de Garopaba

Sul de SC 12/05/2017 | 07h17 Atualizada em

Segundo morador, a embarcação encalhou próximo do Costão da praia do vigia, em Garopaba

Segundo morador, a embarcação encalhou próximo do Costão da praia do vigia, em Garopaba Foto: Lucas Luiz / Aquivo Pessoal

Um barco colidiu contra uma pedra e encalhou no mar de Garopaba, no litoral Sul de Santa Catarina, na madrugada desta sexta-feira. A batida fez um buraco na embarcação e cerca de 15 pescadores que trabalhavam no local precisaram ser resgatados às pressas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi gerada por volta das 4h30min na praia do Vigia. Não houve feridos.

Morador da região, Lucas Luiz foi uma das primeiras pessoas a chegar no local e acompanhar o trabalho de resgate. De acordo com ele, a embarcação é do tipo atuneiro - especializada na captura de atum - e voltava para a margem da praia após uma noite de pesca da tainha.

— Eu consigo ver o barco bem próximo do costão. Pelo o que me falaram, a embarcação está encalhada. O casco se abriu, começou a afundar e agora estão tirando objetos de dentro — contou.

Além dos bombeiros da cidade, trabalham no local soldados de Laguna e Florianópolis. O helicóptero Arcanjo Floripa também foi deslocado para acompanhar o resgate.

