Bibi Ferreira volta a Florianópolis e apresenta canções de Frank Sinatra 

Para cantar, respirar é tudo. Depois dos arranjos, é claro. Essa lição Bibi Ferreira aprendeu ao longo de 76 anos de carreira. Outro detalhe também é importante: salto alto. Até 2015, a cantora e atriz de 94 anos ainda usava salto de 15 centímetros para subir ao palco. A altura diminuiu, mas só um pouco, porque decote, braços de fora, maquiagem e sapatos ainda são parte fundamental do ritual de uma das grandes divas da música brasileira. Ela está de volta a Florianópolis neste sábado, dessa vez para homenagear Frank Sinatra. O show será no Teatro Ademir Rosa, no CIC.

Bibi não chegou a conhecer Sinatra pessoalmente, mas depois de interpretar Edith Piaf, Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Dolores Duran e Chico Buarque, entre outros, achou que o momento era oportuno para homenagear seu cantor predileto.

– Não o conheci, nem cantamos juntos, mas fui vê-lo no Maracanã. Ele sempre foi o meu cantor preferido – contou, por e-mail.

E continuou, bem humorada:

– Veja bem, são varias coisas juntas. Ele era lindo, elegante, um pouco safado. Os olhos eram de uma beleza rara. A voz era linda, a técnica ao cantar, perfeita. Que notas musicais lindas ele alcançava! E uma questão importante: que arranjos ele tinha!

Foi só depois do espetáculo Bibi, Histórias e Canções, com músicas em inglês no repertório, que a cantora se encorajou a montar o show em homenagem ao ídolo. Ela conta que a ideia tomou força depois de uma brincadeira nos bastidores sobre um certo temor que o cantor tinha de abrir a boca para cantar e a voz não sair.

– É uma brincadeira que até ficou conhecida como "síndrome de Sinatra". Aquele receio frente à responsabilidade que é cantar, o frio na barriga que dá quando está perto de a cortina abrir. Mas quem sabe, sabe. E ele sabia muito.

Assim como Bibi. Ela conta que oficialmente estreou no mundo artístico no dia 28 de fevereiro de 1941, no Teatro Serrador, no Rio de Janeiro.

– Naquele momento meu pai, o ator Procópio Ferreira, já era bastante popular, e lançar a filha rendeu muito assunto. Acho que dei conta do recado. Meu pai ficou tão feliz com as críticas que mandou imprimir um livro com os textos e distribuiu para os amigos — lembra a artista.

De lá para cá, Bibi atuou tanto no teatro quanto na música. Quando criança, dançava na escola de balé do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e participava das óperas. Fez parte também de importantes movimentos nas artes cênicas: as revistas musicais nos anos 1950; as comédias musicais nos anos 1960, com My Fair Lady e Hello Dolly, entre outros. Desde a década de 1990, com exceção da comédia Às Favas com os Escrúpulos, ela se dedica exclusivamente aos espetáculos Bibi in Concert.

– Acho que cantar e interpretar são coisas diferentes. São sintonias e respirações diferentes. E expressões que se juntam nos espetáculos musicais – resume.

No show, ela canta sucessos de Sinatra e canções de Tom Jobim que o artista americano, conhecido como A Voz, interpretou.



AGENDE-SE



O quê: Bibi Ferreira canta Sinatra

Quando: sábado, às 21h

Onde: Teatro Ademir Rosa, no CIC (Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 220 - Plateia, 2º lote. À venda via Blueticket

Informações: (48) 3664-2555



