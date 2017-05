Blumenau alcança 76% da meta de vacinação contra a gripe

Saúde 19/05/2017 | 20h23 Atualizada em

A uma semana do fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe, Blumenau chegou a 76% da meta de imunização estipulada pelo Ministério da Saúde.



Segundo dados divulgados na tarde desta sexta-feira pela Secretaria de Promoção da Saúde (Semus), 83,3 mil pessoas receberam a vacina contra a gripe no município, o que representa mais de 76% do público priorizado pela Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Influenza. A meta em Blumenau é imunizar 109 mil cidadãos até a próxima sexta-feira.



Entre a população-alvo, a Vigilância Epidemiológica aponta ainda uma baixa cobertura entre crianças (57,7%), gestantes (51,9%), trabalhadores da saúde (52,1%) e professores (38,6%).



Neste sábado, as salas de vacinação dos Ambulatórios Gerais da Velha e do Garcia funcionarão das 7h às 12h. Durante a próxima semana, todos os AGs estarão vacinando das 7h às 21h, além das unidades básicas de saúde que possuem salas próprias para a imunização.



Entre os pacientes que fazem parte do grupo prioritário, estão crianças, idosos, puérperas, gestantes, trabalhadores da saúde, professores, população carcerária, funcionários do sistema prisional e pacientes com comorbidades.